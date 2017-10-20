Идлиб: Россия ждет от Турции разделения умеренной оппозиции и террористов

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Москва, 20 октября. Россия будет добиваться от Турции размежевания боевиков «Джебхат ан-Нусры» и оппозиционных формирований в сирийской провинции Идлиб.

Анкара ввела свои войска на территорию сирийской провинции Идлиб для обеспечения безопасности и стабильности в регионе в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане. Страны-гаранты намерены создать в Идлибе новую зону деэскалации сирийского конфликта.

Российская сторона ждет от Турции размежевания умеренной оппозиции от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Ранее Москва требовала от Вашингтона составления подобных списков, однако американцы так и не смогли отделить откровенных экстремистов от оппозиционеров.

1 Организация запрещена на территории РФ.