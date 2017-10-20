Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В Сирии показали захваченные у ИГ танки и американские пушки
Весь мир
Идлиб: Россия ждет от Турции разделения умеренной оппозиции и террористов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Идлиб: Россия ждет от Турции разделения умеренной оппозиции и террористов

    12:55  20 Октября 2017
    163

    Идлиб: Россия ждет от Турции разделения умеренной оппозиции и террористов

    Москва, 20 октября. Россия будет добиваться от Турции размежевания боевиков «Джебхат ан-Нусры» и оппозиционных формирований в сирийской провинции Идлиб.

    Анкара ввела свои войска на территорию сирийской провинции Идлиб для обеспечения безопасности и стабильности в регионе в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане. Страны-гаранты намерены создать в Идлибе новую зону деэскалации сирийского конфликта.

    Российская сторона ждет от Турции размежевания умеренной оппозиции от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Ранее Москва требовала от Вашингтона составления подобных списков, однако американцы так и не смогли отделить откровенных экстремистов от оппозиционеров.

    Идлиб: Россия ждет от Турции разделения умеренной оппозиции и террористов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #турция #идлиб #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        36
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        4754
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1835
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        238