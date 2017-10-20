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В Москве будут рады видеть Блаттера и Паттини на ЧМ-2018 —Песков
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    В Москве будут рады видеть Блаттера и Паттини на ЧМ-2018 —Песков

    13:03  20 Октября 2017
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    В Москве будут рады видеть Блаттера и Паттини на ЧМ-2018 —Песков

    Москва, 20 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России на Чемпионате мире по футболу в 2018 году будут рады видеть экс-главу ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чемпионат мира по футболу в будущем году «большим праздником», все гости которого будут приветствоваться Россией. В Москве ждут приезда «старых друзей» — бывший глава ФИФА и УЕФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платтини.

    «Вы знаете, что с Блаттером у президента Владимира Путина давние, можно сказать, дружеские отношения. Он хорошо знаком и с Платини, поэтому, конечно же, их будут рады видеть в Москве», — отметил представитель Кремля.

    Напомним, что финальная часть чемпионата пройдет в России, игроков примут 11 городов и 12 больших стадионов, талисманом спортивного мероприятия стал волк Забивака.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #песков
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