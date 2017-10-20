Постановка и театр: журналист пошутил про «Михомайдан»

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Ведущий и журналист Анатолий Кузенков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале пошутил про протестные акции, которые сейчас проходят в Киеве, так называемый «Михомайдан». Кузенков сравних происходящее с театром.

«Товарищ Си, выступая на съезде китайской партии, несколько раз употребил слово «рынок». Путин, выступая на «Валдае», несколько раз употребил слова «политика» и «правила». Мы, обсуждая происходящее в Киеве, уже восемь раз употребили слова «клоун», «клоуны», «постановка», «театр». Это характерно», — заключил Кузенков.

По мнению журналиста, внешне «Майдан Саакашвили» напоминает протест 2013-2014 годов. Но если опустить внешнюю составляющую, то это будет совершенно другое явление.

Кузенков напомнил, что протестующие выдвинули новые требования — это разрыв дипломатических отношений с Россией, отмена закона об особом статусе Донбасса, а также отставка Петра Порошенко.

В ходе дискуссии украинский политолог высказал мнение, что Порошенко должен быть благодарен депутатам Верховной Рады за то, что они начали голосовать за отмену депутатской неприкосновенности.