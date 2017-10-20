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Постановка и театр: журналист пошутил про «Михомайдан»
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    Постановка и театр: журналист пошутил про «Михомайдан»

    13:37  20 Октября 2017  /обновлено: 13:41  20 Октября 2017
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    Постановка и театр: журналист пошутил про «Михомайдан» в прямом эфире

    Ведущий и журналист Анатолий Кузенков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале пошутил про протестные акции, которые сейчас проходят в Киеве, так называемый «Михомайдан». Кузенков сравних происходящее с театром.

    «Товарищ Си, выступая на съезде китайской партии, несколько раз употребил слово «рынок». Путин, выступая на «Валдае», несколько раз употребил слова «политика» и «правила». Мы, обсуждая происходящее в Киеве, уже восемь раз употребили слова «клоун», «клоуны», «постановка», «театр». Это характерно», — заключил Кузенков.

    По мнению журналиста, внешне «Майдан Саакашвили» напоминает протест 2013-2014 годов. Но если опустить внешнюю составляющую, то это будет совершенно другое явление.

    Кузенков напомнил, что протестующие выдвинули новые требования — это разрыв дипломатических отношений с Россией, отмена закона об особом статусе Донбасса, а также отставка Петра Порошенко.

    В ходе дискуссии украинский политолог высказал мнение, что Порошенко должен быть благодарен депутатам Верховной Рады за то, что они начали голосовать за отмену депутатской неприкосновенности. 

    Автор: Алексей Громов
    #украина #политика #кузенков
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