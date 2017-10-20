Украинский блогер пугает Белоруссию «российской оккупацией»

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Москва, 20 октября. Блогер и военный аналитик Алексей Арестович в интервью украинскому изданию указал на опасность оккупации Россией Белоруссии «по крымскому сценарию».

Арестович считает, что этому будет способствовать лояльность белорусских силовиков:

«Весь высший командный состав всех силовых структур Беларуси без исключения заканчивал российские военные академии, там уже двойная или даже тройная лояльность».

В планах России, считает блогер, присоединение Белоруссии и отстранение от власти Александра Лукашенко. По слова Арестовича, РФ уже работает в этом направлении:

«Она разлагает силовиков, перетягивает ключевых лиц на свою сторону, людей из государственного управления», - заявил Арестович.

14-20 сентября 2017 года прошли совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017». Блогер считает, что их целью была «отработка совместных силовых действий на случай необходимости».

Напомним, ранее Минобороны Белоруссии рассказало о «беспрецедентном давлении» во время учений.