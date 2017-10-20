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Политика
Украинский блогер пугает Белоруссию «российской оккупацией»
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    Украинский блогер пугает Белоруссию «российской оккупацией»

    12:55  20 Октября 2017
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    Блогер заявил, что Россия хочет «оккупировать» Белоруссию

    Москва, 20 октября. Блогер и военный аналитик Алексей Арестович в интервью украинскому изданию указал на опасность оккупации Россией Белоруссии «по крымскому сценарию».

    Арестович считает, что этому будет способствовать лояльность белорусских силовиков:

    «Весь высший командный состав всех силовых структур Беларуси без исключения заканчивал российские военные академии, там уже двойная или даже тройная лояльность».

    В планах России, считает блогер, присоединение Белоруссии и отстранение от власти Александра Лукашенко. По слова Арестовича,  РФ уже работает в этом направлении:

    «Она разлагает силовиков, перетягивает ключевых лиц на свою сторону, людей из государственного управления», - заявил Арестович.

    14-20 сентября 2017 года прошли совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017». Блогер считает, что их целью была «отработка совместных силовых действий на случай необходимости».

    Напомним, ранее Минобороны Белоруссии рассказало о «беспрецедентном давлении» во время учений.

    Автор: Юлия Кошкина
    #белоруссия #украина #крым
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