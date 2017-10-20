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Украина
Прокурор Киева рассказал, что обещали организатору убийства Вороненкова
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    Прокурор Киева рассказал, что обещали организатору убийства Вороненкова

    13:22  20 Октября 2017
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    Прокурор Киева рассказал, что обещали организатору убийства Вороненкова

    Киев, 20 октября. Одному из лиц, обвиняемых Киевом в организации убийства бывшего депутата государственной думы РФ Дениса Вороненкова, обещали власть в Харьковской области Украины. Об этом заявил прокурор столицы Украины Роман Говда.

    «Юрий Василенко за организацию этого преступления должен был получить контроль над Харьковской областью. А это означает контроль оружия, нелегального обращения наркотиков и прочее», — приводят слова Говды украинские СМИ.

    Говда также заявил, что многие криминальные группировки России якобы подконтрольны спецслужбам, поручающим уголовным авторитетам выполнение разных задач в обмен на преференции.

    Напомним, прокуратура Украины считает организатором убийства Вороненкова некого Юрия Василенко, а заказчиком преступления — бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. Сама Максакова категорически отвергла такую версию.

    Автор: Федор Веснин
    #украина #убийство #вороненков
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