Прокурор Киева рассказал, что обещали организатору убийства Вороненкова

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Киев, 20 октября. Одному из лиц, обвиняемых Киевом в организации убийства бывшего депутата государственной думы РФ Дениса Вороненкова, обещали власть в Харьковской области Украины. Об этом заявил прокурор столицы Украины Роман Говда.

«Юрий Василенко за организацию этого преступления должен был получить контроль над Харьковской областью. А это означает контроль оружия, нелегального обращения наркотиков и прочее», — приводят слова Говды украинские СМИ.

Говда также заявил, что многие криминальные группировки России якобы подконтрольны спецслужбам, поручающим уголовным авторитетам выполнение разных задач в обмен на преференции.

Напомним, прокуратура Украины считает организатором убийства Вороненкова некого Юрия Василенко, а заказчиком преступления — бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. Сама Максакова категорически отвергла такую версию.