Собчак призналась в отсутствии предвыборной программы

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Москва, 20 октября. Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак призналась, что у нее нет предвыборной программы.

Собчак осознает, что у нее немного шансов победить на выборах президента. Кроме того, светская львица призналась, что у нее нет ни партии, ни предвыборной программы. По ее словам, для этого ей не хватает политического веса. Кроме того, звезда напомнила, что характеризует себя как «кандидата против всех».

«У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу», — цитирует Собчак газета The Guardian.

Телеведущая считает, что сможет привлечь россиян, которые недовольны нынешней ситуацией в стране. Как отмечают некоторые СМИ, такое заявление Собчак является равнодушным для человека, начинающего президентскую кампанию.

Ранее соцсети оценили пародию Ивана Урганта на ролик Собчак, в котором она сообщила о намерении участвовать в выборах-2018.