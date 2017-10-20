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Курды в Ираке надеются на поддержку России и «Роснефти»
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    Курды в Ираке надеются на поддержку России и «Роснефти»

    12:39  20 Октября 2017
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    Курды в Ираке надеются на поддержку России и «Роснефти»

    Верона, 20 октября. Министр природных ресурсов Курдистана Ашти Хаврами сообщил на Евразийском форуме, что курды рассчитывают на поддержку РФ и российских компаний.

    Говоря о ситуации в Ираке, министр отметил, что война с террористами в регионе продолжается и  ранее Россия оказывала курдской автономии поддержку в этой сложной обстановке. Чиновник выразил надежду, что Москва и в дальнейшем будет помогать Курдистану. О какой именно поддержке идет речь Хаврами в ходе выступления не уточнил.

    Ранее сообщалось, что компания «Роснефть» и Региональное правительство Курдистана пришли к соглашению о начале геологоразведочных работ на пяти нефтяных полях в регионе. При удачном прогрессе промышленная эксплуатация нефтяных блоков должна начаться с 2021 года.

    Отмечается, что доля компании «Роснефть» в соглашении о разделе продукции должна составить 80 процентов.

    Курды в Ираке надеются на поддержку России и «Роснефти»

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #россия #курды #ирак #ашти хаврами
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