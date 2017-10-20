Песков рассказал о попытках США отстранить Россию от Олимпиады

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Москва, 20 октября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин, заявляя о влиянии инстанций США на Международный олимпийский комитет с целью недопущения российских спортсменов на Олимпиаду, подразумевал участие в этом как негосударственных, так и государственных американских организаций.

Так, комментируя вопрос о речи Владимира Путина, в которой он, по словам журналиста, «намекнул» на то, что определенные американские инстанции стараются влиять на МОК с целью недопущения России на ОИ, представитель Кремля заявил: «Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом».

Песков не уточнил, какие именно ведомства могли принимать в этом участие.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал, чем обернется недопуск России на зимнюю Олимпиаду.