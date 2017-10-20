Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В Сирии показали захваченные у ИГ танки и американские пушки
Общество
Экс-губернатор Новосибирской области получил условный срок
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-губернатор Новосибирской области получил условный срок

    12:56  20 Октября 2017
    41

    Экс-губернатор Новосибирской области получил условный срок

    Новосибирск, 20 октября. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко приговорен к трем годам условного заключения по решению Центрального районного суда Новосибирска.

    Как стало известно, приговор по обвинению в превышении полномочий пока не вступил в силу и может быть обжалован.

    Юрченко лишился поста «в связи с утратой доверия» в марте 2014 года. После этого против него возбудили уголовное дело. Суд выяснил, что глава региона «совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий» — Юрченко дал письменное указание директору госкомпании «ГазТрансКом» отменить аукцион на продажу земельного участка в центре Новосибирска и заключить договор с конкретной компанией. Ущерб превысил 14 млн рублей.

    На суде Юрченко заявил, что обвинение «зиждется на предположениях и домыслах», а уголовное дело против него является сфабрикованным, передает РИА Новости.

    Экс-губернатор Новосибирской области получил условный срок

    Напомним, 16 октября суд признал виновной в мошенничестве экс-депутата городского совета Мурманска Светлану Макарову.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #суд #новосибирская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        36
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        4781
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1838
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        238