Экс-губернатор Новосибирской области получил условный срок

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Новосибирск, 20 октября. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко приговорен к трем годам условного заключения по решению Центрального районного суда Новосибирска.

Как стало известно, приговор по обвинению в превышении полномочий пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Юрченко лишился поста «в связи с утратой доверия» в марте 2014 года. После этого против него возбудили уголовное дело. Суд выяснил, что глава региона «совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий» — Юрченко дал письменное указание директору госкомпании «ГазТрансКом» отменить аукцион на продажу земельного участка в центре Новосибирска и заключить договор с конкретной компанией. Ущерб превысил 14 млн рублей.

На суде Юрченко заявил, что обвинение «зиждется на предположениях и домыслах», а уголовное дело против него является сфабрикованным, передает РИА Новости.

Напомним, 16 октября суд признал виновной в мошенничестве экс-депутата городского совета Мурманска Светлану Макарову.