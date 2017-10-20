Киевский суд обязал Нацполицию завести дело о гражданстве Саакашвили

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Киев, 20 октября. Печерский суд обязал Нацполицию инициировать уголовное дело по факту незаконного предоставления и лишения президентом Петром Порошенко украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаил Саакашвили, написал адвокат Ренат Кузьмин.

Экс-представитель украинской Генпрокуратуры Ренат Кузьмин сообщил, что суд обязал Нацполицию расследовать дело о гражданстве грузино-украинского политика Михаила Саакашвили.

«Печерский суд удовлетворил мою жалобу и обязал национальную полицию зарегистрировать в едином реестре досудебных расследований и провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства», — отметил Кузьмин в публикации в Facebook.

Напомним, что Саакашвили получил гражданство Украины по решению Порошенко в 2015 году, а также возглавил руководство Одесской области. Летом 2017 года украинский президент лишил бывшего чиновника паспорта. Позднее Кузьмин обратился в надзорный орган, потребовав расследовать «аферу Порошенко», который дал гражданство «при сомнительных обстоятельствах».