Порошенко переживает, что Аваков не контролирует ситуацию в центре Киева

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Киев, 20 октября. Президент Украины Петр Порошенко может сомневаться, что глава украинского МВД Арсен Аваков контролирует события, происходящие в Киеве, считает «Украинская правда».

Как пишет издание, во вторник 17 октября, когда возле Рады протестующие начали обосновываться в палаточном городке, а на Банковой улице действия разворачивались еще довольно активно, между Порошенко и Аваковым состоялся напряженный разговор. Глава МВД уверил украинского лидера, что продолжает контролировать происходящее и между полупустыми палатками и кровавой бойней непременно выберет первое.

Однако, считают журналисты, в сентябре Аваков обещал, что Саакашвили не попадет на территорию Украины. Это обещание он не сдержал, нет оснований верить и его нынешним утверждениям.

При этом, отмечает «Украинская правда», реальными действиями на улице руководит именно Арсен Аваков, который является связующим звеном между распоряжениями Порошенко и полицией и Нацгвардией. И это, по мнению издания, для президента «самое неприятное».

Напомним, ранее о том, что Порошенко не может положиться на Авакова, заявлял народный депутат украинской Верховной рады Владимир Парасюк.