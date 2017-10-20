Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Перспективный авианосец «Шторм»
Украина
Порошенко переживает, что Аваков не контролирует ситуацию в центре Киева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко переживает, что Аваков не контролирует ситуацию в центре Киева

    12:38  20 Октября 2017
    264

    Порошенко переживает, что Аваков не контролирует ситуацию в центре Киева

    Киев, 20 октября. Президент Украины Петр Порошенко может сомневаться, что глава украинского МВД Арсен Аваков контролирует события, происходящие в Киеве, считает «Украинская правда».

    Как пишет издание, во вторник 17 октября, когда возле Рады протестующие начали обосновываться в палаточном городке, а на Банковой улице действия разворачивались еще довольно активно, между Порошенко и Аваковым состоялся напряженный разговор. Глава МВД уверил украинского лидера, что продолжает контролировать происходящее и между полупустыми палатками и кровавой бойней непременно выберет первое.

    Порошенко переживает, что Аваков не контролирует ситуацию в центре Киева

    Однако, считают журналисты, в сентябре Аваков обещал, что Саакашвили не попадет на территорию Украины. Это обещание он не сдержал, нет оснований верить и его нынешним утверждениям.

    При этом, отмечает «Украинская правда», реальными действиями на улице руководит именно Арсен Аваков, который является связующим звеном между распоряжениями Порошенко и полицией и Нацгвардией. И это, по мнению издания, для президента «самое неприятное».

    Напомним, ранее о том, что Порошенко не может положиться на Авакова, заявлял народный депутат украинской Верховной рады Владимир Парасюк.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #киев #арсен аваков #порошенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        36
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        4733
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1834
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        238