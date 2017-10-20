НАТО открывает шпионский центр в Польше для противодействия России — СМИ

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Страны-члены НАТО планируют противостоять России с помощью шпионажа. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «NATO opens espionage hub in Poland to counter Russia» («НАТО открывает шпионский центр в Польше для противодействия России»).

Организация Североатлантического договора (НАТО) открыла шпионский центр в Польше для повышения способности военного альянса в составе 29 членов собирать разведывательные данные в условиях нынешней напряженности с Россией.

Расположенный в южной части Кракова объект ориентирован на «развитие базовых норм, принципов и деятельности» разведывательных структур союзников, сообщил на церемонии открытия министр обороны Польши Антони Мацеревич.

Отметив, что сегодня шпионаж «охватывает все сферы жизни», чиновник заявил, что военная и критически важная гражданская инфраструктура сегодня уязвимы как никогда.

Центр передового опыта НАТО в области контрразведки является 24-м официально одобренным учебным центром НАТО, который, согласно сайту альянса, «нацелен на расширение возможностей альянса и его государств-членов по укреплению контрразведки НАТО и повышению оперативной совместимости».

Такими центрами руководит командование по трансформации ОВС НАТО в Норфолке, штат Вирджиния. Они занимаются различной деятельностью, начиная от киберзащиты и военной медицины, заканчивая борьбой с терроризмом.

Выступая перед своими венгерскими, румынскими и словацкими коллегами, Мацеревич заявил, что новый центр «принципиально важен, особенно перед лицом угрозы со стороны России».

Отношения НАТО с Москвой переживают худший период со времен холодной войны из-за конфликта на Украине, это приводит к всплеску взаимных обвинений в шпионаже.

Ранее в НАТО заявили, что Россия взламывала смартфоны союзных солдат, чтобы найти информацию об операциях и численности войск.

В августе Министерство обороны Литвы объявило, что самолеты воздушной полиции НАТО перехватывали российские самолеты-шпионы над Балтийским морем три раза в течение двух дней.

Москва в свою очередь критиковала Вашингтон за создание в Европе и на Корейском полуострове ракетной сети, которая, по заявлению Кремля, может собирать информацию о России с помощью своих передовых радаров.

НАТО размещает оружие и технику на своих восточных границах с Россией, поддерживаемая четырьмя иностранными батальонами, которые, как говорят чиновники возглавляемого США альянса, действуют как защита против возможной «российской агрессии».