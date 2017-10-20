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Общество
Прилепин предложил депортировать сторонников Майдана из РФ на Крещатик
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    Прилепин предложил депортировать сторонников Майдана из РФ на Крещатик

    13:03  20 Октября 2017
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    Прилепин предложил депортировать сторонников Майдана из РФ на Крещатик

    Киев, 20 октября. Проживающих в России сторонников майдана и АТО следовало бы депортировать на Украину, на Крещатик, предложил писатель Захар Прилепин.

    Прилепин обратил внимание на живущих в России людей, которые с 2014 года поддерживали майдан и так называемую АТО в Донбассе — на «симпатизантов». Он добавил, что не верит, что им когда-нибудь будет стыдно за свои высказывания.

    «Иногда, изнывая от странного сочетания горечи и удивления, я представляю, как в России ввели новый закон: насильственная депортация на Украину, в Киев, на Крещатик», — озвучил идею писатель.

    Он предложил им лично столкнуться с тем «чудесным и многообещающим», что они видят на Украине.

    «И вдруг его мечты сбываются: прямо на следующий день, после того как самый настоящий, патентованный, стопроцентной гидности, плотности и крепости окончательный неонацистский переворот в Киеве случится», — продолжает автор.

    Свою идею автор называет «насильственной депортацией как акт гуманизма». Однако Прилепин убежден, что происходящее вряд ли обрадует депортированного из России сторонника майдана.

    Прилепин предложил депортировать сторонников Майдана из РФ на Крещатик

    Он обрисовал картину, где гость стоит посреди Крещатика, на котором «с флажками и огоньками, в балаклавах, идут красивые и милые, молодые и ненаглядные».

    Писатель убежден, что чужеземцу придется или присоединиться к ним, или бежать прочь.

    «Попятится прочь, роняя чемодан, из разверстой пасти которого посыпятся рукописи очередного романа о мрачной, садистской, безобразной Отчизне, и побежит сквозь толпы, сквозь времена и нравы, назад к аэропорту, моля: «Мама, Родина моя, забери меня, умоляю, я больше не буду!», — цитирует Прилепина «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #киев #украина #майдан #прилепин #крещатик
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