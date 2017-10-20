Лавров: Россия встревожена попытками наделить МАГАТЭ функциями разведки

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Москва, 20 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с тревогой наблюдает за попытками превратить МАГАТЭ в инструмент политического давления и военной разведки.

Речь идет о расширении мандата МАГАТЭ «на деятельность, не относящуюся к уставным целям и задачам агентства», а также о навязывании «ему проверки ядерного разоружения», то есть «не связанной с ядерными материалами военной деятельности», передает РИА Новости.

«МАГАТЭ […] должно оставаться профессиональным техническим механизмом проверки обязательств по гарантиям. Кроме того, играть центральную роль в координации международного сотрудничества в области физической ядерной безопасности, которое должно быть добровольным, не приводить к раскрытию чувствительной информации. Государства должны сами нести ответственность за обеспечение физической ядерной безопасности на своей территории», — сказал глава МИД РФ.

Россия будет добиваться, чтобы система гарантий МАГАТЭ оставалась деполитизированной, в том числе в части проверок ядерных объектов Ирана, подчеркнул глава МИД РФ, выступая на Московской конференции по нераспространению.

«В любом случае, возврат к ситуации вокруг иранской ядерной программы, которая была до принятия Совместного всеобъемлющего плана действий, невозможен, о восстановлении санкций Совета Безопасности ООН и речи быть не может», — отметил Лавров.

Напомним, 13 октября Дональд Трамп заявил, что ядерная сделка с Ираном не соответствует американским интересам, а также предложил конгрессу внести в документ ряд поправок, которые позволят Вашингтону вводить новые санкции против Тегерана. Глава Белого дома также предупредил, что США могут в любой момент выйти из данного соглашения, если посчитают нужным.