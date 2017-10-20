Пушков о заявлении США о химоружии: Через 5 лет признают,что имели контакты с ИГ

В Избранное

Москва, 20 октября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал признание Госдепа США о химоружии в Сирийской республике. Он выразил мнение, что через пять лет США наконец признают, что имели контакты с террористической группировкой «Исламское государство»1.

«Не прошло и 5 лет: Госдеп признал наличие х/о у Джебхат ан-Нусры, о чем не раз говорила Россия, — написал Пушков в своем Twitter. — Через 5 лет признают,что имели контакты с ИГ»1.

Не прошло и 5 лет: Госдеп признал наличие х/о у Джебхат ан-Нусры, о чем не раз говорила Россия. Через 5 лет признают,что имели контакты с ИГ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 20, 2017

Напомним, ранее государственный департамент США впервые признал, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые возглавляют террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры», используют химическое оружие.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра»1, признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.