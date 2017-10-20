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Политика
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Политика
Пушков о заявлении США о химоружии: Через 5 лет признают,что имели контакты с ИГ
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    Пушков о заявлении США о химоружии: Через 5 лет признают,что имели контакты с ИГ

    12:31  20 Октября 2017
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    Пушков о заявлении США о химоружии: Через 5 лет признают,что имели контакты с ИГ

    Москва, 20 октября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал признание Госдепа США о химоружии в Сирийской республике. Он выразил мнение, что через пять лет США наконец признают, что имели контакты с террористической группировкой «Исламское государство»1.

    «Не прошло и 5 лет: Госдеп признал наличие х/о у Джебхат ан-Нусры, о чем не раз говорила Россия, — написал Пушков в своем Twitter. — Через 5 лет признают,что имели контакты с ИГ»1.

    Напомним, ранее государственный департамент США впервые признал, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые возглавляют террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры», используют химическое оружие.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра»1, признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #сирия #пушков #химоружие
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