Продюсер «Дома‐2» рассекретил имя новой ведущей

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Москва, 20 октября. Бывшая участница женской поп-группы Serebro Елена Темникова станет новой ведущей популярного реалити‐шоу «Дом‐2».

Продюсер телевизионного проекта Алексей Михайловский рассказал, что Темникова начнет работу в реалити-шоу с тура по России. Целью поездки будет отбор новых участников для «Дом‐2». После турне 32-летняя певица присоединится к остальным ведущим проекта, сообщает «Телеканал 360».

Отметим, ранее экс-участница группы Serebro Елена Темникова рассказала, что участвовала в записи песен бывшей участницы, а ныне ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой. Сама Бузова, как стало известно недавно, вскоре может пойти на повышение и стать ведущей на Первом канале.