Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Перспективный авианосец «Шторм»
Общество
Продюсер «Дома‐2» рассекретил имя новой ведущей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Продюсер «Дома‐2» рассекретил имя новой ведущей

    12:35  20 Октября 2017
    50

    Продюсер «Дома‐2» рассекретил имя новой ведущей

    Москва, 20 октября. Бывшая участница женской поп-группы Serebro Елена Темникова станет новой ведущей популярного реалити‐шоу «Дом‐2».

    Продюсер телевизионного проекта Алексей Михайловский рассказал, что Темникова начнет работу в реалити-шоу с тура по России. Целью поездки будет отбор новых участников для «Дом‐2». После турне 32-летняя певица присоединится к остальным ведущим проекта, сообщает «Телеканал 360».

    Отметим, ранее экс-участница группы Serebro Елена Темникова рассказала, что участвовала в записи песен бывшей участницы, а ныне ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой. Сама Бузова, как стало известно недавно, вскоре может пойти на повышение и стать ведущей на Первом канале.

     

    Автор: Федор Веснин
    #serebro #дом-2 #темникова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        36
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        4733
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1834
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        238