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Политика
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Шойгу прибыл с визитом в Сербию
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    Шойгу прибыл с визитом в Сербию

    12:17  20 Октября 2017
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    Шойгу прибыл с визитом в Сербию

    Белград, 20 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл с официальным визитом в столицу Сербии.

    По сообщению официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова в Белграде глава военного ведомства РФ проведет переговоры со своим сербским коллегой Александром Вулиным. На встрече министры обсудят вопросы военно-технического сотрудничества стран, усиление региональной безопасности и развитие двусторонних отношений между военными ведомствами России и Сербии.

    Ожидается, что Сергей Шойгу встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и примет участие в параде, посвященном 73-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, который состоится на аэродроме «Байтаница».

    Шойгу прибыл с визитом в Сербию

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сергей шойгу #сербия #визит
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