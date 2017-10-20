Шойгу прибыл с визитом в Сербию

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Белград, 20 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл с официальным визитом в столицу Сербии.

По сообщению официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова в Белграде глава военного ведомства РФ проведет переговоры со своим сербским коллегой Александром Вулиным. На встрече министры обсудят вопросы военно-технического сотрудничества стран, усиление региональной безопасности и развитие двусторонних отношений между военными ведомствами России и Сербии.

Ожидается, что Сергей Шойгу встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и примет участие в параде, посвященном 73-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, который состоится на аэродроме «Байтаница».