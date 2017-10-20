Шойгу считает, что истребители МиГ-29 обеспечат безопасность и независимость Сербии

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Москва, 20 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доставленные в Сербию самолеты МиГ-29 послужат надежным гарантом независимости страны.

Глава военного ведомства РФ на встрече со своим коллегой из Сербии Александром Вулиным отметил, что российская сторона выполнила обещание поставить дружественному государству партию истребителей к 20 октября. В этот день в Сербии отмечают 73-ю годовщину освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Шойгу подчеркнул, что это обещание было дано еще в августе текущего года во время очередного визита Вулина в Москву. Сейчас самолеты уже находятся в Белграде, МиГ-29 послужат надежным щитом безопасности Сербии. Отмечается, что шесть истребителей МиГ-29 выделены Сербии по решению президента России.