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Политика
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Политика
Володин встретился с генсеком Совета Европы в Москве
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    Володин встретился с генсеком Совета Европы в Москве

    12:17  20 Октября 2017
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    Володин встретился с генсеком Совета Европы в Москве

    Москва, 20 октября. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд встретились в пятницу, 20 октября, в Москве, сообщили в аппарате Госдумы РФ.

    «Встреча председателя Госдумы и генсека Совета Европы состоялась сегодня утром», — констатировали представители нижней палаты.

    Отмечается, что также генсек Совета Европы встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

    Володин встретился с генсеком Совета Европы в Москве

    По неподтвержденным данным, Ягланд обсуждал с российскими представителями возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #госдума #володин #совет европы #ягланд
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