Володин встретился с генсеком Совета Европы в Москве

В Избранное

Москва, 20 октября. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд встретились в пятницу, 20 октября, в Москве, сообщили в аппарате Госдумы РФ.

«Встреча председателя Госдумы и генсека Совета Европы состоялась сегодня утром», — констатировали представители нижней палаты.

Отмечается, что также генсек Совета Европы встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По неподтвержденным данным, Ягланд обсуждал с российскими представителями возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.