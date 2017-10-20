Полиция безуспешно требует убрать палатки митингующих у Рады с проезжей части

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Киев, 20 октября. Правоохранительные органы Украины пытаются безуспешно убедить митингующих перенести палатки с проезжей части улицы Грушевского у Верховной рады Украины на территорию Мариинского парка.



«Мы не просим, мы требуем освободить улицу Грушевского, и пока требуем этого методом убеждения. И мы считаем, что нам удастся убедить все-таки добровольно освободить пространство для свободного проезда, для удобства жителей города Киева», — приводят украинские СМИ слова начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Крищенко также подчеркнул, что пребывание митингующих, а также размещение палаток на проезжей части улицы Грушевского существенно затрудняет проезд автомобилей и общественного транспорта в центре Киева.

Напомним, стихийный митинг у стен Верховной рады Украины начался во вторник, 17 октября. В протестных мероприятиях участвовали более пяти тысяч человек.