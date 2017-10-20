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Политика
Трамп пытается работать с «вошедшим в русофобский раж» Конгрессом США — Лавров
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    Трамп пытается работать с «вошедшим в русофобский раж» Конгрессом США — Лавров

    12:40  20 Октября 2017
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    Лавров

    Москва, 20 октября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональда Трамп пытается работать с Конгрессом, в том числе по вопросам диалога с Москвой, но парламент «вошел в русофобский раж». 

    Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров прокомментировал попытки американского президента Дональда Трампа взаимодействовать с Конгрессом США. Однако законодательный орган «вошел в русофобский раж», счет высокопоставленный дипломат. 

    «У нас с американцами диалог, действительно, «просел» в последние месяцы и, может быть, даже года полтора при администрации Барака Обамы», — отметил Лавров.

    Москва обозначила свою готовность возобновить диалог с Вашингтоном после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа. Однако, российская сторона «понимала прекрасно, в каком положении администрация взяла бразды правления в свои руки, под каким совершенно немыслимым давлением и под какими обвинениями администрация оказалась», подчеркнул глава МИД.

    «Пока эти игры между Трампом и конгрессом продолжаются, я сомневаюсь, что можно получить объективную реакцию на те или иные договоренности со стороны конгресса, учитывая русофобский раж, в который он вошел», — отметил министр.

    По мнению Лаврова, на администрации Трампа «пытаются сорвать зло те, кто ставил на кандидата от демократов». Напомним, что 2 августа Трамп поставил подпись по указом о новых антироссийских санкциях, под новые экономические ограничения также попали Северная Корея и Иран.

    Трамп пытается работать с «вошедшим в русофобский раж» Конгрессом США — Лавров

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #трамп #лавров
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