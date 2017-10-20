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Политика
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Донбасс сегодня: тяжелая артиллерия ВСУ бьет по ДНР и ЛНР, украинская полиция боится расправы
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    Донбасс сегодня: тяжелая артиллерия ВСУ бьет по ДНР и ЛНР, украинская полиция боится расправы

    11:55  20 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: тяжелая артиллерия ВСУ бьет по ДНР и ЛНР, украинская полиция боится расправы

    Донбасс, 20 октября. ВСУ бьют по ДНР и ЛНР из 152-мм артиллерии. Украинская полиция боится связываться с националистами, опасаясь расправы. Украинский блогер в очередной раз «слил» народные республики. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    После непродолжительного молчания, снова «заговорила» украинская артиллерия калибром 152-мм. Населенные пункты обеих республик неоднократно подвергались обстрелам из этого смертоносного оружия в минувшие сутки. Жители Донецка, проживающие в северной части города, сообщали о том, что во время обстрелов со стороны ВСУ тряслись люстры в квартирах и дрожали стены.

    Всего за указанный период по территории 22 населенных пунктов ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено более 1650 боеприпасов. Более 400 из них — это мины калибром 120 и 82 мм. Также украинские силовики применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 56 раз.

    Украинская полиция дрожит

    Украинская полиция откровенно боится расправы в случае возбуждения правоохранителями уголовных дел против участников националистических батальонов. К такому выводу пришли в оперативном командовании ДНР по результатам рассмотрения информации местных жителей подконтрольного ВСУ города Селидово.

    Сообщается, что в украинской части Донбасса полным ходом процветает торговля оружием из зоны так называемой АТО. Так в Селидово украинскими правоохранителями была пресечена попытка сбыта националистами «Украинской добровольческой армии» целого арсенала оружия, а именно: четыре единицы автоматов АК-47, 400 патронов к автоматам шесть гранат РГД-5.

    Донбасс сегодня: тяжелая артиллерия ВСУ бьет по ДНР и ЛНР, украинская полиция боится расправы

    Указанная информация нашла свое подтверждение, но примечательно, что полиция города не стала открывать уголовное производство по данным фактам из-за опасения мести со стороны сослуживцев задержанных националистов.

    Очередной «слив» Донбасса

    Достаточно давно украинские СМИ не отрабатывали тему «Россия слила Донбасс». По крайней мере, в топе «Укрнета» подобные новости не появлялись уже несколько месяцев. Но очередную «косточку» украинским журналистам подбросил их коллега, блогер Денис Казанский. И «новость» понеслась по просторам украинской сети под громким заголовком «Одного из «вождей» ДНР заменили сторонницей Украины».

    Донбасс сегодня: тяжелая артиллерия ВСУ бьет по ДНР и ЛНР, украинская полиция боится расправы

    «Активист» прокомментировал смену руководителя исполкома ОД «Донецкая республика», произошедшую на днях в Донецке. Напомним, вместо ранее возглавлявшего движение Дениса Пушилина была назначена Наталья Волкова, которая является директором Донецкого драматического театра. Плавно подводя к главной манипуляции информацией, Казанский повествует о том, что такие назначение обязательно приходят из Кремля, а это в свою очередь означает, что он (Кремль) «слил» Донбасс.

    Смотрим, на основании чего блогер сделал вывод о политических взглядах Волковой. Это видео, размещенное на канале Донецкого городского совета (еще украинского, до провозглашения ДНР и первых кровопролитий) на YouTube 26 марта 2014 года. На видео Наталья Волкова обращается к народу Донбасса и Украины, и к украинским политикам. Ни слова о принадлежности Донбасса, о его стремлении в Россию или Украину, лишь призыв садиться за стол переговоров и решать все вопросы мирным путем.

    Донбасс сегодня: тяжелая артиллерия ВСУ бьет по ДНР и ЛНР, украинская полиция боится расправы

    Но неугомонный блогер узрел на видео «плашечку» с надписью «Донбасс — это Украина» и украинские флаги за спиной у директора театра. А это — «перемога», согласитесь. Только, во-первых, как уже ранее было сказано, канал на видеохостинге был закреплен за украинским Донецким городским советом до провозглашения независимости ДНР. И уж явно не сама Волкова монтировала видео, она просто выступила с обращением к народу. А украинские флаги за ее спиной являлись традиционным при украинской власти атрибутом любого официального помещения, будь то помещение горсовета или холл театра. Сейчас на их местах — триколоры ДНР.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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