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Бизнесмену прострелили голову на подземной парковке в Уфе
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    Бизнесмену прострелили голову на подземной парковке в Уфе

    11:56  20 Октября 2017
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    Бизнесмену прострелили голову на подземной парковке в Уфе

    Уфа, 20 октября. На подземной парковке в Уфе нашли мужчину с огнестрельным ранением головы. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета РФ по Башкирии Светланы Абрамовой, следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

    Согласно приведенным данным, сообщение об обнаружение мужчины с огнестрельным ранением головы на подземной парковке жилого дома по улице Мингажева города Уфы поступило в правоохранительные органы утром в пятницу. Пострадавший был доставлен в больницу.

    В настоящее время на месте случившегося работают следователи, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

    По информации СМИ, пострадавший является учредителем нескольких фирм в Уфе и владельцем завода по производству металлоконструкций в Санкт-Петербурге.

    Как сообщало агентство URA.RU, ранее житель Курганской области получил пулю в ногу, после того как пробил топором капот служебной машины Росгвардии.

    Автор: Тимур Румянцев
    #стрельба #уфа
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