Саакашвили созывает украинцев на вече у стен Верховной рады

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Киев, 20 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили созывает украинцев в воскресенье, 22 октября, на вече у стен Верховной рады. Соответствующее объявление он разместил на своей странице в Facebook.

«Приглашаем вас на вече, — гласит текст размещенного Саакашвили объявления. — Воскресенье, 22.10, 12.00 возле Рады на «майдане реформ». Обсудим план победы над олигархатом: «Украина после Порошенко».

Участвовать в мероприятии намерен не только Саакашвили, но и ряд депутатов Верховной рады. Также организаторы обещают украинцам «много других интересных людей».

Лидер партии «Рух новых сил» Саакашили вместе с соратниками продолжает акцию протеста в центре Киева. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, палаточный лагерь, разбитый в центре Киева, активно функционирует и пополняется свежими протестными силами.