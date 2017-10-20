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Политика
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Украина
Саакашвили созывает украинцев на вече у стен Верховной рады
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    Саакашвили созывает украинцев на вече у стен Верховной рады

    11:57  20 Октября 2017
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    Саакашвили созывает украинцев на вече у стен Верховной рады

    Киев, 20 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили созывает украинцев в воскресенье, 22 октября, на вече у стен Верховной рады. Соответствующее объявление он разместил на своей странице в Facebook.

    «Приглашаем вас на вече, — гласит текст размещенного Саакашвили объявления. — Воскресенье, 22.10, 12.00 возле Рады на «майдане реформ». Обсудим план победы над олигархатом: «Украина после Порошенко».

    Участвовать в мероприятии намерен не только Саакашвили, но и ряд депутатов Верховной рады. Также организаторы обещают украинцам «много других интересных людей».

    Лидер партии «Рух новых сил» Саакашили вместе с соратниками продолжает акцию протеста в центре Киева. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, палаточный лагерь, разбитый в центре Киева, активно функционирует и пополняется свежими протестными силами.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #саакашвили #верховная рада #воскресенье #вече
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