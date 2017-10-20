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Политика
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Сирия: «Джебхат ан-Нусра» начала чеканить наградные монеты за убийство боевиков ИГ
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» начала чеканить наградные монеты за убийство боевиков ИГ

    11:51  20 Октября 2017
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» начала чеканить наградные монеты за убийство боевиков ИГ

    Хама, 20 октября. Главари «Джебхат ан-Нусры» награждают боевиков за убийство каждого из террористов «Исламского государства»1.

    Сирийские источники опубликовали в Сети информацию о том, что руководство террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) приняло решение поощрять боевиков за уничтожение членов «Исламского государства». В качестве награды джихадистам вручаются наградные монеты со специальной символикой.

    Ранее сообщалось, что на севере провинции Хама идут ожесточенные столкновения между «Ан-Нусрой» и боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Междоусобная война продолжается с переменным успехом, потери несут обе стороны.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
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