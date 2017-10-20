Сирия: «Джебхат ан-Нусра» начала чеканить наградные монеты за убийство боевиков ИГ

В Избранное

Хама, 20 октября. Главари «Джебхат ан-Нусры» награждают боевиков за убийство каждого из террористов «Исламского государства»1.

Сирийские источники опубликовали в Сети информацию о том, что руководство террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) приняло решение поощрять боевиков за уничтожение членов «Исламского государства». В качестве награды джихадистам вручаются наградные монеты со специальной символикой.

Ранее сообщалось, что на севере провинции Хама идут ожесточенные столкновения между «Ан-Нусрой» и боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Междоусобная война продолжается с переменным успехом, потери несут обе стороны.

HTS fighter show ISIS minted coins taken as spoils of war from killed ISIS fighters in Eastern Hama. pic.twitter.com/BF6XBnZ4Du — Ibn Nabih (@IbnNabih1) October 19, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.