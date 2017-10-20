К югу от города Пальмира ВКС РФ поддержали наступление САА

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Хомс, 20 октября. ВКС РФ поддержали атаку правительственных войск на позиции «Исламского государства»1 к югу от древнего города Пальмира.

Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные силы ведут массированное наступление в районе холмов близ населенного пункта Аль-Карьятейн, в ход идут противотанковые ракетные комплексы и минометы.

Источник отмечает, что дорогу армейцам расчищают российские военные летчики, над позициями неоднократно были замечены ударные вертолеты Ми-28. ВКС РФ уничтожают огневые точки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и обеспечивают дальнейшее продвижение Сирийской арабской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.