К югу от города Пальмира ВКС РФ поддержали наступление САА
Хомс, 20 октября. ВКС РФ поддержали атаку правительственных войск на позиции «Исламского государства»1 к югу от древнего города Пальмира.
Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные силы ведут массированное наступление в районе холмов близ населенного пункта Аль-Карьятейн, в ход идут противотанковые ракетные комплексы и минометы.
Источник отмечает, что дорогу армейцам расчищают российские военные летчики, над позициями неоднократно были замечены ударные вертолеты Ми-28. ВКС РФ уничтожают огневые точки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и обеспечивают дальнейшее продвижение Сирийской арабской армии.
SE. #Homs: first visual evidence attack helicopters involved in battle vs #ISIS around #Qaryatayn, incl. a #RuAF Mi-28. pic.twitter.com/OzQqojHoJR— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) October 19, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.