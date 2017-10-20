Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо

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Сирия, 20 октября. САА при поддержке ВКС РФ отбили у ИГ1 территорию комбината в Дейр эз-Зоре, в Алеппо зафиксированы ожесточенные бои между САА и «Тахрир аш-Шам», два человека погибло в результате взрыва в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ захватили комбинат в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ на западе провинции Даръа.

Провинция Дамаск

Боевики радикальной оппозиции продолжают производить минометные обстрелы мирных районов города Дамаск. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что несколько снарядов, запущенных радикальными оппозиционными формированиями, упали в квартале Аль-Аббасин. О жертвах среди населения информации нет.

ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных группировок в районе ферм Бейт Джинн, передает на своем сайте SOHR. Кроме того, сирийская авиация бомбит зоны дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты.

Провинция Алеппо

Один из военных источников сообщает в Telegram (@SRNN2011) об ожесточенных боях между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 в районах Аль-Захра и Мениян на западе провинции Алеппо.

Ранее ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации антиправительственных формирований в западном пригороде Алеппо Аль-Рашидин. Также столкновения между правительственными войсками и радикалами отмечались на юге региона.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации продолжает продвигаться на восточном берегу реки Евфрат. Al Masdar News передает, что САА при поддержке ВКС РФ ведет бои с террористами «Исламского государства»1 в промышленной зоне восточнее деревни Сальхия. По данным информационного агентства, в результате столкновений солдатам армии САР удалось выбить ИГ с территории целлюлозно-бумажного комбината.

Ранее сообщалось, что сирийская армия при содействии союзников взяла под контроль месторождение Коноко.

Провинция Даръа

На дороге в восточной части провинции Даръа подорвался автомобиль, сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). По данным автора публикации, в результате инцидента погибло два человека, находившихся в машине на момент взрыва.

На западе региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что боевики ССА зачистили от террористов поселение Аль-Бакар. Однако радикалы ИГ контратаковали позиции «свободной армии», в результате чего было нейтрализовано 12 боевиков ССА.

Ирак

Полковник ВС Ирака в отставке убит неизвестными боевиками на юге Киркука. Об этом сообщает информационное агентство Iraqi News.

ВВС Ирака нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе Акашата на границе с Сирией. Iraqi news сообщает, что в результате боевого вылета иракской авиации уничтожено, по меньшей мере, 10 радикальных исламистов.

На трассе Киркук – Эрбиль зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы между иракской армией и «Пешмергой». Об этом пишет информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)