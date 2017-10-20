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Политика
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Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо
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    Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо

    12:30  20 Октября 2017
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    Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо

    Сирия, 20 октября. САА при поддержке ВКС РФ отбили у ИГ1 территорию комбината в Дейр эз-Зоре, в Алеппо зафиксированы ожесточенные бои между САА и «Тахрир аш-Шам», два человека погибло в результате взрыва в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ захватили комбинат в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ на западе провинции Даръа.

    Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо

    Боевики радикальной оппозиции продолжают производить минометные обстрелы мирных районов города Дамаск. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что несколько снарядов, запущенных радикальными оппозиционными формированиями, упали в квартале Аль-Аббасин. О жертвах среди населения информации нет.

    ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных группировок в районе ферм Бейт Джинн, передает  на своем сайте SOHR. Кроме того, сирийская авиация бомбит зоны дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо

    Один из военных источников сообщает в Telegram (@SRNN2011) об ожесточенных боях между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 в районах Аль-Захра и Мениян на западе провинции Алеппо.

    Ранее ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации антиправительственных формирований в западном пригороде Алеппо Аль-Рашидин. Также столкновения между правительственными войсками и радикалами отмечались на юге региона.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации продолжает продвигаться на восточном берегу реки Евфрат. Al Masdar News передает, что САА при поддержке ВКС РФ ведет бои с террористами «Исламского государства»1 в промышленной зоне восточнее деревни Сальхия. По данным информационного агентства, в результате столкновений солдатам армии САР удалось выбить ИГ с территории целлюлозно-бумажного комбината.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия при содействии союзников взяла под контроль месторождение Коноко.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо

    На дороге в восточной части провинции Даръа подорвался автомобиль, сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). По данным автора публикации, в результате инцидента погибло два человека, находившихся в машине на момент взрыва.

    На западе региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что боевики ССА зачистили от террористов поселение Аль-Бакар. Однако радикалы ИГ контратаковали позиции «свободной армии», в результате чего было нейтрализовано 12 боевиков ССА.

    Ирак

    Сирия новости 20 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ промзоны в Дейр эз-Зоре, ожесточенные бои между САА и «Ан-Нусрой» в Алеппо

    Полковник ВС Ирака в отставке убит неизвестными боевиками на юге Киркука. Об этом сообщает информационное агентство Iraqi News.

    ВВС Ирака нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе Акашата на границе с Сирией. Iraqi news сообщает, что в результате боевого вылета иракской авиации уничтожено, по меньшей мере, 10 радикальных исламистов.

    На трассе Киркук – Эрбиль зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы между иракской армией и «Пешмергой». Об этом пишет информагентство Iraqi News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #даръа #ан-нусра #киркук #эрбиль
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