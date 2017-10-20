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Политика
Лавров: Россия встревожена попытками наделить МАГАТЭ функциями разведки
Политика
Лавров: РФ выступает за возвращение в США размещенного в Европе ядерного оружия
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    Лавров: РФ выступает за возвращение в США размещенного в Европе ядерного оружия

    12:15  20 Октября 2017
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    Лавров: РФ выступает за возвращение в США размещенного в Европе ядерного оружия

    Москва, 20 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за возвращение американского ядерного оружия, размещенного в Европе, обратно в Соединенные Штаты.

    Так, выступая на Московской конференции по нераспространению, глава российского дипведомства сказал: «Последовательно выступаем за вывод американского ядерного оружия на национальную территорию, за прекращение так называемых «совместных миссий» НАТО, предусматривающих в нарушение договора о нераспространении неядерных челнов альянса к планированию и отработке навыков применения ядерного оружия».

    Напомним, накануне Лавров заявил, что наращивание присутствия сил НАТО на Балтике является частью осознанной линии альянса по сдерживанию РФ.

    Ранее появилась информация о том, что в Польшу прибыли более тысячи танков и САУ США. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #лавров
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