Лавров: РФ выступает за возвращение в США размещенного в Европе ядерного оружия

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Москва, 20 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за возвращение американского ядерного оружия, размещенного в Европе, обратно в Соединенные Штаты.

Так, выступая на Московской конференции по нераспространению, глава российского дипведомства сказал: «Последовательно выступаем за вывод американского ядерного оружия на национальную территорию, за прекращение так называемых «совместных миссий» НАТО, предусматривающих в нарушение договора о нераспространении неядерных челнов альянса к планированию и отработке навыков применения ядерного оружия».

Напомним, накануне Лавров заявил, что наращивание присутствия сил НАТО на Балтике является частью осознанной линии альянса по сдерживанию РФ.

Ранее появилась информация о том, что в Польшу прибыли более тысячи танков и САУ США.