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Путин предложил остолбеневшему студенту ущипнуть себя
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    Путин предложил остолбеневшему студенту ущипнуть себя

    14:00  20 Октября 2017
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    Путин предложил остолбеневшему студенту ущипнуть себя

    Сочи, 20 октября. Владимир Путин предложил участнику Всемирного фестиваля молодежи и студентов ущипнуть себя, чтобы убедиться, что перед молодым человеком действительно стоит глава России. Видео забавного инцидента опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    «Просто такое чувство. Я не могу…Перед президентом Российской Федерации. Я не верю», — не мог справиться с эмоциями молодой человек. 

    Напомним, накануне президент России принял участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой, в частности, ответил анекдотом на вопрос об участии в предстоящих выборах президента России.

     

    Автор: Федор Веснин
    #путин #сочи #валдай
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