Путин предложил остолбеневшему студенту ущипнуть себя

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Сочи, 20 октября. Владимир Путин предложил участнику Всемирного фестиваля молодежи и студентов ущипнуть себя, чтобы убедиться, что перед молодым человеком действительно стоит глава России. Видео забавного инцидента опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Просто такое чувство. Я не могу…Перед президентом Российской Федерации. Я не верю», — не мог справиться с эмоциями молодой человек.

Путин в Фестивальной деревне в Сочи.

Студент из Нигерии: Не могу поверить, что передо мной президент России.

Путин: Ну ущипните меня pic.twitter.com/1hQJBclFVg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 20, 2017

Напомним, накануне президент России принял участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой, в частности, ответил анекдотом на вопрос об участии в предстоящих выборах президента России.