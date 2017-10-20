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Политика
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Депардье рассказал, как таскал за волосы героя секс-скандала Вайнштейна
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    Депардье рассказал, как таскал за волосы героя секс-скандала Вайнштейна

    11:37  20 Октября 2017
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    Депардье рассказал, как таскал за волосы героя секс-скандала Вайнштейна

    Париж, 20 октября. Французский актер и продюсер Жерар Депардье рассказал в интервью радиостанции Franceinfo, что однажды едва не избил голливудского продюсера Харви Вайнштейна за попытку нарушить контракт.

    «Да, знаю этого Вайншейна, про которого сейчас столько говорят, я однажды даже таскал его за волосы прямо в его кабинете», — сообщил Депардье.

    По его словам, инцидент произошел из-за контракта по распространению фильма Ника Кассаветиса «Отцепись от звезд». Лента должна была распространяться компанией Miramax Films, один из основателей которой Харви Вайнштейн. Депардье выступал в качестве продюсера картины.

    Депардье рассказал, как таскал за волосы героя секс-скандала Вайнштейна

    Внимательно изучив контракт, он пришел к выводу, что компания пытается обворовать создателей фильма, и отправился к Вайнштейну «на разговор».

    «Я был в тот момент на таком взводе, что обошел вокруг стола, схватил его за волосы и показал ему свою руку, сказав: «Харви, видишь вот эти два пальца? Если ты нам что-то такое вытворишь с контрактом — то я тебе ими просто глаза выдавлю», — рассказал Депардье.

    По его мнению, Вайнштейн пытался нарушить договоренность, к которой стороны пришли ранее. Однако после эффектного появления Депардье в его кабинете передумал и «решил сберечь глаза», выполнив обещание.

    Напомним, американского продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальном домогательстве около 40 женщин. В связи с разгоревшимся скандалом Вайнштейн оставил пост основанной им же самим кинокомпании The Weinstein Company.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #скандал #депардье #вайнштейн
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