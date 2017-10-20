Депардье рассказал, как таскал за волосы героя секс-скандала Вайнштейна

В Избранное

Париж, 20 октября. Французский актер и продюсер Жерар Депардье рассказал в интервью радиостанции Franceinfo, что однажды едва не избил голливудского продюсера Харви Вайнштейна за попытку нарушить контракт.

«Да, знаю этого Вайншейна, про которого сейчас столько говорят, я однажды даже таскал его за волосы прямо в его кабинете», — сообщил Депардье.

По его словам, инцидент произошел из-за контракта по распространению фильма Ника Кассаветиса «Отцепись от звезд». Лента должна была распространяться компанией Miramax Films, один из основателей которой Харви Вайнштейн. Депардье выступал в качестве продюсера картины.

Внимательно изучив контракт, он пришел к выводу, что компания пытается обворовать создателей фильма, и отправился к Вайнштейну «на разговор».

«Я был в тот момент на таком взводе, что обошел вокруг стола, схватил его за волосы и показал ему свою руку, сказав: «Харви, видишь вот эти два пальца? Если ты нам что-то такое вытворишь с контрактом — то я тебе ими просто глаза выдавлю», — рассказал Депардье.

По его мнению, Вайнштейн пытался нарушить договоренность, к которой стороны пришли ранее. Однако после эффектного появления Депардье в его кабинете передумал и «решил сберечь глаза», выполнив обещание.

Напомним, американского продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальном домогательстве около 40 женщин. В связи с разгоревшимся скандалом Вайнштейн оставил пост основанной им же самим кинокомпании The Weinstein Company.