Сирия и Израиль снова обменялись ракетными ударами: чего пытается добиться Тель-Авив ударами по САА

В Избранное

По заявлениям пресс-службы израильской армии, войска Израиля вновь атаковали позиции сирийской армии после очередного перелета снаряда на территорию Голанских высот. Тель-Авив считает «сирийский режим» ответственным за любые агрессивные действия в районе границы.

«Армия не потерпит никаких атак, которые бы угрожали суверенитету Израиля и безопасности его граждан», — сообщается в пресс-релизе.

По информации местных СМИ, ВС Израиля дважды в течение часа обстреляли позиции сирийской армии в районе административного центра провинции Эль-Кунейтра и уничтожили 130-милимметровое артиллерийское орудие САА. Напомним, что, хотя Израиль официально не принимает участие в сирийском конфликте, сохраняя нейтралитет, это уже 67-й акт военной агрессии с его стороны в отношении правительственных войск САР.

Только летом этого года произошло шесть подобных инцидентов. 24, 25, 26, 28 и 30 июня, а также 2 июля ЦАХАЛ атаковал САА в ответ на падение минометных и артиллерийских снарядов на территорию Голанских высот, которая является оккупированной Израилем после Шестидневной войны 1967-го года.

Кроме этого, одна из джихадистских группировок, действующих в провинции Даръа, недавно опубликовала видео, на котором отчетливо видны зенитные боеприпасы израильского производства. Это также не первый факт помощи израильской стороны противникам правительственных войск в Сирии.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, чего Израиль пытается добиться этими действиями:

«Я не открою большого секрета, сказав, что у Израиля есть свое видение ситуации на Ближнем Востоке, своего там присутствия, и защиты собственных интересов, которое для нас выглядит достаточно специфическим. Это обусловлено длительными израильско-сирийскими отношениями, если их можно так назвать. Эти отношения весьма тяжелые и трудные. Между этими двумя государствами были войны. С 1948-го года, когда Израиль получил независимость, они находятся в состоянии войны».

Эксперт отметил, что Сирия не признавала и не признает государство Израиль:

«По израильским документам нельзя въехать в Сирию. Израиль, соответственно, точно так же относится и к Сирийской Арабской Республике. В данный момент прямого военного конфликта, связанного с территориальными претензиями и их реализацией в условиях экспансии, нет, но, тем не менее, те факты, которые я перечислил, нужно все время держать в голове. Израиль — это враждебное для Сирии государство. И оно осуществляет свою политику именно в этом векторе: косвенно или прямо».

По мнению нашего собеседника, хотя израильские спецслужбы открыто никогда не признают тот факт, что они помогают одним джихадистам против других, своих противников, — «Хезболлы», снабжение будет продолжаться:

«И будет продолжаться, пока в этих межгосударственных отношениях не наступит перелом. Перелома, честно говоря, не видно, потому что конфликт в Сирии Израиль расценивает не только как затяжной конфликт, который идет с 1948-го года, но и как угрозу своим территориям».

Эксперт называет сразу несколько причин:

«Это касается не только перелетов снарядов на территорию Голанских высот, но и действий различных джихадистских группировок, той же самой «Хезболлы», а также близости Сирии к Ливану. Поэтому, конечно же, Израиль будет вести максимально недружелюбную политику, и при малейшем поводе он будет пытаться нанести ущерб: дипломатический, репутационный, экономический или военный — любыми доступными способами».

Это и объясняет, по словам нашего собеседника, те недружелюбные действия, направленные против установления хоть какого-то мира в регионе:

«Они мешают военным силам Сирии бороться с, казалось бы, общим противником — «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Но, тем не менее, Израиль — это государство очень специфическое, главный приоритет внешней политики которого — это в первую очередь защита интересов своего государства, а потом уже интересов всего региона. Это и объясняет подобные инциденты».

1 Организация запрещена на территории РФ.