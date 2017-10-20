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Политика
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Уфологи обнаружили у берегов Флориды две загадочные пирамиды
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    Уфологи обнаружили у берегов Флориды две загадочные пирамиды

    11:42  20 Октября 2017
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    Уфологи обнаружили у берегов Флориды две загадочные пирамиды

    Вашингтон, 20 октября. Уфологи-любители обнаружили у побережья Флориды под толщей воды два загадочных объекта, напоминающие египетские пирамиды, соответствующий ролик появился на видеохостинге YouTube.

    Скрытые Атлантическим океаном египетские пирамиды должны быть осмотрены профессиональными дайверами, считает уфолог. Ролик показал точные координаты объектов, однако на проведение исследования необходимы средства.

    Пользователи активно обсуждают запись, некоторые полагают, что находки могут оказаться пирамидальными коралловыми рифами. Другие уверены, что подводные объекты — рукотворные и были затоплены во время гигантского природного катаклизма, возможно, большого потопа, пишет «Политэксперт»

    Автор: Ирина Селезнева
    #уфологи #пирамида
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