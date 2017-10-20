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Политика
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Украина
Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»
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    Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

    11:21  20 Октября 2017  /обновлено: 11:32  20 Октября 2017
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    Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

    Киев, 20 октября. Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашили вместе с соратниками продолжает акцию протеста под стенами Верховной рады Украины. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, палаточный лагерь, разбитый в центре Киева, активно функционирует и пополняется свежими протестными силами.

    Накануне полиция попыталась не пропустить припасы и оборудование для палаточного лагеря, что привело к локальным стычкам, в которых победили протестующие. Активисты поют песни, бьют в бочки, скандируют антиправительственные лозунги.

    Поздно вечером к активистам прибыл Саакашвили и выступил со сцены с гневной речью, в которой откровенно издевался над Петром Порошенко.

    Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

    «Знаете, сколько нервов потратил Порошенко за последние дни? А знаете, почему он потратил много нервов? Потому что он еще больше потратил денег. На подкуп этих (депутатов), потратил денег на полицейских начальников, чтобы их лучше контролировать, не этим рядовым ребятам, а их начальникам. Потратил деньги на отдельных политиков, блогеров, порохоботов. Чтобы они на нас всякое лайно выливали. Но – не получится. Ему придется еще больше потратить, пока мы не придем и все деньги у него не заберем», — заявил политик. 

    «Я объясняю властям – много проблем, много нервов, много потраченных денег и попусту потраченного времени. А нам всем я обещаю мирной, спокойной, организованной победы и мирной жизни. Мы все вместе этого добьемся», — прокричал Саакашвилли под аплодисменты собравшихся. 

    Затем под крики «Банду геть!» толпа прошла от здания парламента к зданию кабинета министров Украины, где рядом располагается и администрация президента. Целью марша была передача законопроектов, принятия которых требует оппозиция.

    Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашили вместе с соратниками прошел к административным зданиям на Банковой улице по раскрытому для него коридору из многослойного полицейского оцепления.

    Добравшись до администрации президента Украины, активисты принялись агитировать полицию переходить на сторону народа, кричали: «Леопольд, выходи! Выходи, подлый трус!».  

    Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

    При этом сам Саакашвили внезапно сел в машину и уехал, что вызвало замешательство среди протестующих. Они испугались, что пока находятся на Банковой улице, возле парламента полиция разгромит небольшие оставшиеся силы и уничтожит палаточный городок. Поэтому все быстрым шагом направились обратно, скандируя «Киев, вставай!».

    Напомним, утром 17 октября в Киеве у здания парламента началась акция «Большая политическая реформа». Организаторами акции являются девять политических сил («Демальянс», «Самопомич», «Гражданская позиция», «Свобода», «Национальный корпус», «Европейская партия», «Альтернатива», «Рух новых сил», Движение «Хвиля») и шесть общественных организаций («Автомайдан», «Антикоррупционный штаб», Движение «Чесно», «Инициатива реальных действий», «Центр противодействия коррупции», «Реанимационный пакет реформ»). Кроме того, акцию поддержала «Батькивщина» и партия «5.10».

    Среди основных требований: пропорциональная система выборов в Раду по открытым спискам, отмена депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда.

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #киев
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