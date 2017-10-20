Колобков рассказал об участии россиян в Паралимпиаде-2018

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Москва, 20 октября. Министр спорта России Павел Колобков рассказал, примут ли российские спортсмены-паралимпийцы участие в Играх 2018 года в Пхенчхане.

«Наши ребята два года не соревновались на международных турнирах по тем видам и дисциплинам, которые развивает международный паралимпийский комитет. В других мы участвовали даже в чемпионатах мира. На данный момент на Паралимпийские игры смогли отобраться пять человек. Все они — члены команды по керлингу», — рассказал Колобков в интервью RT.

Министр также отметил, что Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам принимать участие в отборочных соревнованиях Паралимпиады под нейтральным флагом.

«В отборе будут участвовать 68 человек. Уверен, они все смогут выступить в Южной Корее. Уровень наших паралимпийцев очень высок. Поэтому в Пхенчане ожидается около 73 россиян», — добавил Колобков.

Напомним, сборная России была полностью отстранена от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала — российские болельщики и официальные лица были крайне возмущены подобным решением.