Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров: Россия встревожена попытками наделить МАГАТЭ функциями разведки
Спорт
Колобков рассказал об участии россиян в Паралимпиаде-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Колобков рассказал об участии россиян в Паралимпиаде-2018

    11:54  20 Октября 2017
    40

    Колобков рассказал об участии россиян в Паралимпиаде-2018

    Москва, 20 октября. Министр спорта России Павел Колобков рассказал, примут ли российские спортсмены-паралимпийцы участие в Играх 2018 года в Пхенчхане.

    «Наши ребята два года не соревновались на международных турнирах по тем видам и дисциплинам, которые развивает международный паралимпийский комитет. В других мы участвовали даже в чемпионатах мира. На данный момент на Паралимпийские игры смогли отобраться пять человек. Все они — члены команды по керлингу», — рассказал Колобков в интервью RT.

    Министр также отметил, что Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам принимать участие в отборочных соревнованиях Паралимпиады под нейтральным флагом. 

    «В отборе будут участвовать 68 человек. Уверен, они все смогут выступить в Южной Корее. Уровень наших паралимпийцев очень высок. Поэтому в Пхенчане ожидается около 73 россиян», — добавил Колобков. 

    Напомним, сборная России была полностью отстранена от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала  — российские болельщики и официальные лица были крайне возмущены подобным решением. 

    Автор: Федор Веснин
    #паралимпиада #колобков #минспорта
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        3089
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1706
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        228
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        765