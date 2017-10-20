Глава ЦРУ призвал готовиться к ракетному удару КНДР по США

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Вашингтон, 20 октября. Вашингтону необходимо быть готовым к тому, что КНДР вскоре может нанести ракетный удар по Соединенным Штатам. Об этом заявил директор ЦРУ Майкл Помпео, слова которого цитирует Washington Examiner

«Сейчас возможности Пхеньяна достаточно близки к этому, и в политической перспективе мы должны вести себя так, как будто она стоит на пороге достижения этих возможностей», — подчеркнул он.

По его мнению, именно из-за «отсутствия международного давления на Пхеньян» увеличилась вероятность нападения, которая будет и дальше расти.

Как отметил Помпео, остается только думать, как можно предотвратить последний шаг.

Американский президент Дональд Трамп нацелен на использование вооруженных сил для предотвращения атаки, при этом нелегко понять, когда будет необходима такая мера.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин, комментируя проблему КНДР, заявил, что ситуация на Корейском полуострове сложилась крайне опасная. «Кто знает, где и что у северокорейцев запрятано, и смогут ли одним ударом все сразу поразить», — отметил российский лидер.



