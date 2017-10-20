Медийная истерика: эксперт объяснил, почему США обвиняют РФ в бомбардировках Идлиба в Сирии

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Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков опроверг обвинения Госдепа США в бомбардировках РФ сирийского города Идлиб. Напомним, ранее Госдеп рекомендовал американцам воздержаться от туристических поездок в Сирию, поскольку там, по мнению чиновников ведомства, существует угроза оказаться под авиаударом.

«Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается и американским гражданам бояться нечего, — сказал Конашенков. — Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам в отличие от США и коалиции, добившихся «выдающейся победы» в Ракке, попросту стерев ее с лица земли»

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Сирия на сегодняшний день является уязвимой точкой Америки, поскольку успехи сирийской армии при поддержке ВКС не замечать стало крайне сложно.

«Интересам коалиции и США нанесен колоссальный ущерб. Они будут и дальше обращать внимание на выдуманные действия России и обвинять ее во всевозможных грехах», — говорит Асафов.

Кроме того, политический эксперт напомнил, что за последние несколько дней США пытаются оказывать давление на Россию по дипломатическому и информационному векторам.

«Россия, очевидно, усиливается. В очередной раз было сделано заявление о российском вмешательстве в выборы, в этот раз по этому поводу высказалась Никки Хейли, на что уже отреагировали наши дипломаты. Видно, что работа властей Америки по этим направлениям, если эту деятельность можно так назвать, интенсифицируется. Связано это в первую очередь с заявлениями российского президента Владимира Путина в сторону Соединенных Штатов, в сторону справедливости российско-американских взаимоотношений. Медийная истерика в ответ на слова Путина будет нарастать с каждым часом. Это не первое и не последнее заявление. Их накал и их абсурдность будут только расти», — рассуждает Асафов.

По его словам, в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава государства обозначил «берега» российско-американских отношений и указал на существующие в них проблемы.

«Пока единой сформулированной позиции у США, у американского президента, у Госдепартамента по этому вопросу нет. Им нужно хоть как-то реагировать. Поэтому провокации будут продолжаться по всем фронтам, будут звучать ничем не подкрепленные обвинения, будет нагнетаться градус медийной истерики», — заключил Александр Асафов.

Напомним, ВКС в Сирии за текущую неделю уничтожили более 400 объектов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Более 92% территорий полностью освобождено от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)