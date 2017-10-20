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Ученые оценят влияние строительства Крымского моста на жизнь дельфинов
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    Ученые оценят влияние строительства Крымского моста на жизнь дельфинов

    11:14  20 Октября 2017
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    Ученые оценят влияние строительства Крымского моста на жизнь дельфинов
    Симферополь, 20 октября. Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды проведет исследовательскую экспедицию по изучению влияния строительства Керченской переправы на жизнь дельфинов в данном районе, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

    Цель экспедиции – разработать предложения по оптимизации существования млекопитающих во время строительства и после того, как Керченская переправа будет введена в эксплуатацию. Экспедиция будет продолжаться месяц, а по ее результатам сделают вывод, насколько Крымский мост подействовал на морскую фауну. 

    Напомним, подобные экспедиции уже проводились в прошлом году крымскими учеными, но тогда специалисты пришли к выводу, что стройка не оказала значимого влияния на пути миграции дельфинов и не повлияла на их существование. По мере реализации строительства необходимы новые исследования.

    Ученые оценят влияние строительства Крымского моста на жизнь дельфинов

    Автор: Ирина Селезнева
    #крым #мост #дельфины
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