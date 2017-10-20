Посольство Украины объявило об ожидаемом от США подарке для ВСУ

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Вашингтон, 20 октября. Украинская армия получит 40 медицинских машин Hummer от американской автомобилестроительной корпорации AM General. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.

«Сообщено о направлении в октябре 40 медицинских Hummer для нужд ВСУ, которые должны прибыть на Украину уже в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в тексте также указано на то, что в AM General заинтересованы в дальнейшей действенной поддержке Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее член палаты представителей в конгрессе Соединенных Штатов Уилл Херд анонсировал скорое принятие решения по предоставлению летального оружия Украине.

17 октября сообщалось, что в 2018 году США собираются помочь Вооруженным силам Украины еще при четырех ротациях, под которыми имеются в виду «чередования элементов украинской армии размером с батальон».