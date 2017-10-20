Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Внук Брежнева подал в суд за использование фото деда в рекламе авторучки
Украина
Посольство Украины объявило об ожидаемом от США подарке для ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Посольство Украины объявило об ожидаемом от США подарке для ВСУ

    11:00  20 Октября 2017
    47

    Посольство Украины объявило об ожидаемом от США подарке для ВСУ

    Вашингтон, 20 октября. Украинская армия получит 40 медицинских машин Hummer от американской автомобилестроительной корпорации AM General. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.

    «Сообщено о направлении в октябре 40 медицинских Hummer для нужд ВСУ, которые должны прибыть на Украину уже в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

    Кроме того, в тексте также указано на то, что в AM General заинтересованы в дальнейшей действенной поддержке Вооруженных сил Украины.

    Напомним, ранее член палаты представителей в конгрессе Соединенных Штатов Уилл Херд анонсировал скорое принятие решения по предоставлению летального оружия Украине.

    17 октября сообщалось, что в 2018 году США собираются помочь Вооруженным силам Украины еще при четырех ротациях, под которыми имеются в виду «чередования элементов украинской армии размером с батальон».

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1573
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        218
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        729
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        183