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Политика
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#Соцсети
«Голосуй за Урганта»: соцсети восхитились пародией на предвыборный ролик Собчак
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    «Голосуй за Урганта»: соцсети восхитились пародией на предвыборный ролик Собчак

    11:18  20 Октября 2017  /обновлено: 11:47  20 Октября 2017
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    «Голосуй за Урганта»: соцсети восхитились пародией на предвыборный ролик Собчак

    Москва, 20 октября. Телеведущий Иван Ургант снял пародию на ролик Ксении Собчак, в котором она объявляет о намерении баллотироваться в президенты. Россияне оценили остроумие юмориста и отметили, что это 100-процентное попадание.

    Россиянам понравилась пародия Урганта на видеообращение Собчак. Юмор телеведущего оценили даже те, кому популярный артист уже поднадоел на экране телевизора.

    «Ургант, вот только я решил, что ты уже приелся, надоел, не интересен… как ты! Выкидываешь! Реально! Прикольные! Вещи!» — хвалят автора в Сети.

    «Голосуй за Урганта»: соцсети восхитились пародией на предвыборный ролик Собчак

    Оценили зрители и актерские данные звезды:

    «Как органично вжился в образ женщины с низкой социальной ответственностью 100% попадание»

    «Голосуй за Урганта»: соцсети восхитились пародией на предвыборный ролик Собчак

    Некоторые пользователи соцсетей отметили, что Ургант сгладил углы в своей пародии:

    «Можно было бы острее и беспощаднее»

    Но одними из наиболее популярных комментариев оказались предложения самому Урганту баллотироваться в президенты страны вместо Собчак:

    «Бери жену, бери кота, Собчак в игнор — голосуй за Урганта».

    «Представляете? Вечером перед сном дети смотрят «Спокойной ночи, малыши!» А взрослые «Вечерний Ургант», и каждый вечер президент вещает на всю страну юмор».

    «Осталось еще резидентам «Камеди Клаба» выдвинуть свои кандидатуры на выборы, там Рева, Галыгин, Мартиросян, Воля, Харламов. Еще Нагиева! На выборах будет аншлаг!»

    «Мне тоже пора баллотироваться, че-то я забыл совсем», — появлялись и другие интересные идеи в Сети.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #собчак #видео #соцсети #ургант #пародия
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