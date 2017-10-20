«Голосуй за Урганта»: соцсети восхитились пародией на предвыборный ролик Собчак

В Избранное

Москва, 20 октября. Телеведущий Иван Ургант снял пародию на ролик Ксении Собчак, в котором она объявляет о намерении баллотироваться в президенты. Россияне оценили остроумие юмориста и отметили, что это 100-процентное попадание.

Россиянам понравилась пародия Урганта на видеообращение Собчак. Юмор телеведущего оценили даже те, кому популярный артист уже поднадоел на экране телевизора.

«Ургант, вот только я решил, что ты уже приелся, надоел, не интересен… как ты! Выкидываешь! Реально! Прикольные! Вещи!» — хвалят автора в Сети.

Оценили зрители и актерские данные звезды:

«Как органично вжился в образ женщины с низкой социальной ответственностью 100% попадание»

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что Ургант сгладил углы в своей пародии:

«Можно было бы острее и беспощаднее»

Но одними из наиболее популярных комментариев оказались предложения самому Урганту баллотироваться в президенты страны вместо Собчак:

«Бери жену, бери кота, Собчак в игнор — голосуй за Урганта».

«Представляете? Вечером перед сном дети смотрят «Спокойной ночи, малыши!» А взрослые «Вечерний Ургант», и каждый вечер президент вещает на всю страну юмор».

«Осталось еще резидентам «Камеди Клаба» выдвинуть свои кандидатуры на выборы, там Рева, Галыгин, Мартиросян, Воля, Харламов. Еще Нагиева! На выборах будет аншлаг!»