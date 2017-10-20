Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Внук Брежнева подал в суд за использование фото деда в рекламе авторучки
Общество
Фигурантка дела Серебренникова сбежала из России в Латвию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Фигурантка дела Серебренникова сбежала из России в Латвию

    10:36  20 Октября 2017
    316

    Фигурантка дела Серебренникова сбежала из России в Латвию

    Москва, 20 октября. В Мосгорсуде заявили, что продюсер Екатерина Воронова, которую Следственный комитет рассматривает в качестве доверенного лица российского режиссера Кирилла Серебренникова, скрывается в Латвии.

    Продюсер Екатерина Воронова покинула Россию в мае 2017 года еще до возбуждения уголовного дела, по версии следствия, она уничтожила часть финансовых документов. Судья Мосгорсуда огласила решение Следственного комитета об объявлении Вороновой в международный розыск. Напомним, что в августе режиссер, обвиняющийся в мошенничестве, был помещен под домашний арест.

    В уголовном деле фигурирует организация схемы хищения около 70 миллионов рублей, которые были выделены государством на культурный проект. По словам самого Серебренникова, обвинения абсурдны, поскольку проект «Платформа» был реализован полностью. Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что в деле Серебренникова нет места цензуре, ведь оно касается освоения бюджетных средств. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #серебренников
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1573
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        218
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        729
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        183