Фигурантка дела Серебренникова сбежала из России в Латвию

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Москва, 20 октября. В Мосгорсуде заявили, что продюсер Екатерина Воронова, которую Следственный комитет рассматривает в качестве доверенного лица российского режиссера Кирилла Серебренникова, скрывается в Латвии.

Продюсер Екатерина Воронова покинула Россию в мае 2017 года еще до возбуждения уголовного дела, по версии следствия, она уничтожила часть финансовых документов. Судья Мосгорсуда огласила решение Следственного комитета об объявлении Вороновой в международный розыск. Напомним, что в августе режиссер, обвиняющийся в мошенничестве, был помещен под домашний арест.

В уголовном деле фигурирует организация схемы хищения около 70 миллионов рублей, которые были выделены государством на культурный проект. По словам самого Серебренникова, обвинения абсурдны, поскольку проект «Платформа» был реализован полностью. Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что в деле Серебренникова нет места цензуре, ведь оно касается освоения бюджетных средств.