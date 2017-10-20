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Политика
Слуцкий: В Сирии надо бороться с террористами, а не с режимом Асада
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    Слуцкий: В Сирии надо бороться с террористами, а не с режимом Асада

    10:34  20 Октября 2017
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    Слуцкий: В Сирии надо бороться с террористами, а не с режимом Асада

    Москва, 20 октября. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что с силами международного терроризма не стоит заигрывать, их необходимо уничтожать.

    «Заигрывание с силами международного терроризма уже один раз опасно бумерангом отозвалось — 11 сентября (2001 года), — сказал он на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. — Мне кажется, не стоит заигрывать с силами международного терроризма, их надо уничтожать».

    Как отметил Слуцкий, «в Сирии надо бороться с террористами, а не с режимом Башара Асада». Он добавил, что жители Арабской республики должны решить сами, «кто у них будет руководить страной». 

    Слуцкий: В Сирии надо бороться с террористами, а не с режимом Асада

    Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что эксперты ОЗХО никогда не посещали авиабазу Шайрат и, похоже, не собираются этого делать.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #слуцкий
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