Слуцкий: Режим прекращения огня в сирийском Идлибе будет введен до конца года

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Москва, 20 октября. Режим прекращения огня будет введен в сирийской провинции Идлиб до конца текущего года. Это позволит разобраться с наличием химического оружия у террористов, заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)