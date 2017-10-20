Слуцкий: Режим прекращения огня в сирийском Идлибе будет введен до конца года
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Москва, 20 октября. Режим прекращения огня будет введен в сирийской провинции Идлиб до конца текущего года. Это позволит разобраться с наличием химического оружия у террористов, заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.
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