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Слуцкий: Режим прекращения огня в сирийском Идлибе будет введен до конца года
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    Слуцкий: Режим прекращения огня в сирийском Идлибе будет введен до конца года

    10:26  20 Октября 2017
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    Слуцкий: Режим прекращения огня в сирийском Идлибе будет введен до конца года

    Москва, 20 октября. Режим прекращения огня будет введен в сирийской провинции Идлиб до конца текущего года. Это позволит разобраться с наличием химического оружия у террористов, заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #идлиб #режим тишины
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