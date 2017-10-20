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Общество
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Украина
Экс-министр юстиции Украины назвала медицинскую реформу узаконенной смертной казнью
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    Экс-министр юстиции Украины назвала медицинскую реформу узаконенной смертной казнью

    11:00  20 Октября 2017
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    Экс-министр юстиции Украины назвала медицинскую реформу узаконенной смертной казнью

    Киев, 20 октября. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш прокомментировала решение Верховной рады отменить бесплатные медицинские услуги для граждан.

    Об этом Лукаш написала на своей странице в Facebook накануне.

    «Сегодня фактически узаконена смертная казнь для нуждающихся в медицинской помощи. Давайте уже, не стесняйтесь, голосуйте за рынок земли и принудительную трансплантацию органов. Вы ж для этих реформ власть захватывали», — обратилась она к украинским парламентариям в Сети.

    Напомним, 19 октября Верховная рада приняла закон, который полностью изменит государственную систему финансирования медицины. В частности, в законе предлагается разделить все медицинские услуги, оказываемые населению, на бесплатные, частично оплачиваемые и платные.

    При этом предусмотрен так называемый «государственный гарантированный пакет»: определенный объем лекарств и медицинских услуг государство все-таки будет оплачивать гражданам, но по тарифам, которые заранее установит правительство.  

    Также документ вводит понятие «тарифа совместной оплаты», когда часть медикаментов пациенту придется оплатить самостоятельно. На процедуры наподобие пластических операций госбюджет выделять средства не будет. Экстренная медицинская помощь останется бесплатной.

    Закон планируют вводить в действие поэтапно с 1 января 2018 года.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #украина #медицина #реформа #елена лукаш
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