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Заявление США о химоружии приоткроет миру глаза на ситуацию в Сирии — Шаманов
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    Заявление США о химоружии приоткроет миру глаза на ситуацию в Сирии — Шаманов

    10:15  20 Октября 2017  /обновлено: 10:20  20 Октября 2017
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    Заявление США о химоружии откроет миру глаза на ситуацию в Сирии — МО РФ

    Москва, 20 октября. Заявление Госдепартамента США о химическом оружии приоткроет миру глаза на ситуацию в Сирии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. 

    Представитель Госдумы Владимир Шаманов сказал, что заявление Госдепартамента США о химоружии приоткроет миру глаза на ситуацию в Сирии. Речь идет о признании Госдепом, что террористы  «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с запрещенными в России «Джебхат ан-Нусрой»1, используют химическое оружие в САР.

    «Я бы сказал, приоткроет», — отметил Шаманов, ответив на вопрос, откроет ли заявление Вашингтона глаза мировому сообществу на ситуацию в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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