Заявление США о химоружии приоткроет миру глаза на ситуацию в Сирии — Шаманов

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Москва, 20 октября. Заявление Госдепартамента США о химическом оружии приоткроет миру глаза на ситуацию в Сирии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Представитель Госдумы Владимир Шаманов сказал, что заявление Госдепартамента США о химоружии приоткроет миру глаза на ситуацию в Сирии. Речь идет о признании Госдепом, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с запрещенными в России «Джебхат ан-Нусрой»1, используют химическое оружие в САР.

«Я бы сказал, приоткроет», — отметил Шаманов, ответив на вопрос, откроет ли заявление Вашингтона глаза мировому сообществу на ситуацию в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.