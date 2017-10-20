Шаманов рассказал, что ждет Сирию после завершения войсковой операции

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Москва, 20 октября. Глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов сообщил, что после завершения войсковой операции в Сирийской республике предстоит период проведения специальных операций. По его словам, это длительный процесс.

«Я был бы рад, чтобы до конца года все завершилось, но, завершившись как войсковая операция, потом все равно предстоит период проведения специальных операций, — сказал Шаманов, комментируя ситуацию в Сирии. — Многие попытаются сбрить бороды…, попытаются внедриться в местные органы самоуправления, и так далее. Процесс длительный», передает РИА Новости.

Ранее государственный департамент Соединенных Штатов впервые признал, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые возглавляют террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, используют химическое оружие.

По словам Шаманова, заявление Госдепартамента США о химическом оружии приоткроет миру глаза на ситуацию в Сирии

1 Организация запрещена на территории РФ.