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Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    10:35  20 Октября 2017
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    Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 20 октября. Украинская армия 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. По данным оперативного командования Донецкой народной республики, районы 14 населённых пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны ВСУ.

    Согласно приведенной информации, огонь открывался из артиллерийских и танковых орудий, минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

    Общее количество всех примененных ВСУ боеприпасов по прифронтовым территориям ДНР за сутки составило 779 единиц, о чем рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

    Киевские силовики в течение последних суток открывали огонь по территории Луганской народной республики шесть раз.

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #всу #донбасс
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