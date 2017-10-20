Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

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Донецк, 20 октября. Украинская армия 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. По данным оперативного командования Донецкой народной республики, районы 14 населённых пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Согласно приведенной информации, огонь открывался из артиллерийских и танковых орудий, минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

Общее количество всех примененных ВСУ боеприпасов по прифронтовым территориям ДНР за сутки составило 779 единиц, о чем рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Киевские силовики в течение последних суток открывали огонь по территории Луганской народной республики шесть раз.