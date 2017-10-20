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Политика
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Общество
Эксперт объяснила, как распределяется оплата ЖКХ в новостройках России
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    Эксперт объяснила, как распределяется оплата ЖКХ в новостройках России

    11:36  20 Октября 2017
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    Эксперт объяснила, как распределяется оплата ЖКХ в новостройках России

    Москва, 20 октября. Жильцы новостроек в России не платят за услуги ЖКХ в незаселенных помещениях домов, заявила исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

    Разворотнева рассказала, как распределяет оплата ЖКХ между жильцами новостроек. 

    «В любом случае жильцы уже заселенных квартир за других не платят, — заявила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».  — Если часть объектов еще стоит в продаже, плату за ЖКХ берет на себя застройщик, который является их собственником».

    Она отметила, что проблемы с обслуживанием дома, а также вопросы о замене нового управляющей компании должен принимать местный орган власти, передает «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #жкх #оплата #новостройки
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