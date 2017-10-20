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Происшествия
Три человека сгорели в частном доме под Иркутском
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    Три человека сгорели в частном доме под Иркутском

    10:10  20 Октября 2017
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    Три человека сгорели в частном доме под Иркутском

    Иркутск, 20 октября. Три человека погибли при пожаре в селе Худоелань Иркутской области, сообщил источник Федерального агентства новостей. Инцидент произошел накануне ночью. 

    В ночь на 20 октября в Иркутской области вспыхнул частный дом, в котором находились хозяйка и ее родственники. По данным ФАН, спастись смогла только владелица дома. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

    Согласно версии следствия, в загоревшемся доме находилось четверо человек — 66-летняя хозяйка проснулась от запаха дыма и попыталась разбудить спящих родственников, но безрезультатно. Затем женщина выбежала на улицу.

    «В результате пожара дом сгорел полностью. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили обгоревшие останки трех человек – двух женщин 56-ти и 26-ти лет и одного 34-летнего мужчины. Место происшествия осмотрено, назначены судебные экспертизы для установления причины пожара», — сообщили в СУ СК Иркутской области.

    Автор: Ирина Селезнева
    #пожар #иркустк
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