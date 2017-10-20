Три человека сгорели в частном доме под Иркутском

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Иркутск, 20 октября. Три человека погибли при пожаре в селе Худоелань Иркутской области, сообщил источник Федерального агентства новостей. Инцидент произошел накануне ночью.

В ночь на 20 октября в Иркутской области вспыхнул частный дом, в котором находились хозяйка и ее родственники. По данным ФАН, спастись смогла только владелица дома. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Согласно версии следствия, в загоревшемся доме находилось четверо человек — 66-летняя хозяйка проснулась от запаха дыма и попыталась разбудить спящих родственников, но безрезультатно. Затем женщина выбежала на улицу.