Сегодня в Сети: Вайнштейн домогался главу Роскино, шутка Путина на «Валдае», медреформы на Украине

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Рунет продолжает обсуждать высказывания президента России Владимира Путина с заседания дискуссионного клуба «Валдай». В частности, многие пользователи отметили остроумие главы государства, когда он отвечал на вопрос иностранной журналистки о том, какие ошибки он видит в отношениях с Западом.

«Самая главная ошибка с нашей стороны в том, что мы слишком вам доверяли», — сказал Путин.

Россияне похвалили президента за находчивость и чувство юмора.

«Самой главной ошибкой с нашей стороны в отношениях с Западом - что мы слишком вам доверяли" #Валдай Браво, Владимир Владимирович!!!», — написал Олимпийский Мишка

"Самой главной ошибкой с нашей стороны в отношениях с Западом - что мы слишком вам доверяли" #Валдай

Браво, Владимир Владимирович!!! ???? pic.twitter.com/7zvWc1hfAV — ☭Олимпийский мишка (@Olimp_Mishka80) 19 октября 2017 г.

«Путин, отвечая на вопрос западной журналистки, назвал главную ошибку России во внешней политике. Очень красиво умыл)», — отметил Дмитрий Борисенко.

Путин, отвечая на вопрос западной журналистки, назвал главную ошибку России во внешней политике. Очень красиво умыл)pic.twitter.com/dUyVPmmS2E — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) 19 октября 2017 г.

Накануне Верховная рада Украины приняла закон о реформе системы здравоохранения. Согласно задумке законодателя, теперь медуслуги для граждан будут разделены на бесплатные, их будет оплачивать государство за счет бюджета, и платные, когда платить за ту или иную процедуру или препарат придется из собственного кошелька.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил о том, что данный шаг является важным на пути к масштабному реформированию всей страны. Однако сами граждане оптимизма Порошенко не разделили. Алексей Борачук назвал реформу геноцидом собственного населения.

«Не реформа, а геноцид народа. Мало того , что народ себя едой толком обеспечить не может, то теперь даже к врачу не сможет обратится. Одним словом всех на кладбище! Жесть просто. Я лечился от рака, обошлось в 120000 грн, выжил за счёт родственников с Латвии. А .... работал инженером и не когда не бездельничал. Короче одним словом в нашей стране все да в точности да на оборот. Вы сначало людям сделайте нормальную зарплату, а по том применяйте европейские реформы. И ещё вопрос , как такое может быть при европейских ценах в магазинах, у нас зп бабуинов. Так просто не бывает если человек производит товар по европейским ценам, то и зп должна быть соответствщая. Ай короче геноцид процветает! А теперь будет так , если человек исчерпал работая на Украину свои ресурсы здоровья, то про лечение он может забыть. Ему дорога на списание и в яму 2 метра глубиной. И то в яму ещё под вопросом, скорей всего на свалку или в братскую магилу. Фу такими циниками быть», — написал Борачук.

Другие указали на то, что народ не сможет самостоятельно оплачивать лечение, учитывая экономическую ситуацию на Украине.

«Да не потянет народ стоимость мед.услуг. или вы считаете у всех денег куры не клюют???» — пишет Тамара Антонова.

Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе рассказала о том, что скандально известный продюсер Харви Вайнштейн домогался ее. Реакция Рунета не заставила себя ждать, некоторые отнеслись к заявлению Мцитуридзе скептически.

«Глава Роскино заявила о домогательствах со стороны Вайнштейна. Все побежали и я побежал», — написал МинПанд.

Глава Роскино заявила о домогательствах со стороны Вайнштейна. Все побежали и я побежал. — МинПанд (@crimeapanda) 19 октября 2017 г.

«Вайнштейн домогался главу Роскино. Отэтоповорот», — пишет Скриповская.

Вайнштейн домогался главу Роскино. Отэтоповорот. — Скрипковская (@NikySHARP) 19 октября 2017 г.

«Глава Роскино заявила о домогательствах со стороны Вайнштейна от Харви то шельмец, на международный уровень вышел», — заметил пользователь с никнеймом это просто хаос.