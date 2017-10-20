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Сегодня в Сети: Вайнштейн домогался главу Роскино, шутка Путина на «Валдае», медреформы на Украине
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    Сегодня в Сети: Вайнштейн домогался главу Роскино, шутка Путина на «Валдае», медреформы на Украине

    10:38  20 Октября 2017
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    Сегодня в Сети: Вайнштейн домогался главу Роскино, шутка Путина на «Валдае», медреформы на Украине

    Федеральное агентство новостей представляет читателям свежую подборку последних трендов.

    Рунет продолжает обсуждать высказывания президента России Владимира Путина с заседания дискуссионного клуба «Валдай». В частности, многие пользователи отметили остроумие главы государства, когда он отвечал на вопрос иностранной журналистки о том, какие ошибки он видит в отношениях с Западом.

    «Самая главная ошибка с нашей стороны в том, что мы слишком вам доверяли», — сказал Путин.

    Сегодня в Сети: Вайнштейн домогался главу Роскино, шутка Путина на «Валдае», медреформы на Украине

    Россияне похвалили президента за находчивость и чувство юмора.

    «Самой главной ошибкой с нашей стороны в отношениях с Западом - что мы слишком вам доверяли" #Валдай Браво, Владимир Владимирович!!!», — написал Олимпийский Мишка

    «Путин, отвечая на вопрос западной журналистки, назвал главную ошибку России во внешней политике. Очень красиво умыл)», — отметил Дмитрий Борисенко.

    Накануне Верховная рада Украины приняла закон о реформе системы здравоохранения. Согласно задумке законодателя, теперь медуслуги для граждан будут разделены на бесплатные, их будет оплачивать государство за счет бюджета, и платные, когда платить за ту или иную процедуру или препарат придется из собственного кошелька.

    Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил о том, что данный шаг является важным на пути к масштабному реформированию всей страны. Однако сами граждане оптимизма Порошенко не разделили. Алексей Борачук назвал реформу геноцидом собственного населения.

    «Не реформа, а геноцид народа. Мало того , что народ себя едой толком обеспечить не может, то теперь даже к врачу не сможет обратится. Одним словом всех на кладбище! Жесть просто. Я лечился от рака, обошлось в 120000 грн, выжил за счёт родственников с Латвии. А .... работал инженером и не когда не бездельничал. Короче одним словом в нашей стране все да в точности да на оборот. Вы сначало людям сделайте нормальную зарплату, а по том применяйте европейские реформы. И ещё вопрос , как такое может быть при европейских ценах в магазинах, у нас зп бабуинов. Так просто не бывает если человек производит товар по европейским ценам, то и зп должна быть соответствщая. Ай короче геноцид процветает! А теперь будет так , если человек исчерпал работая на Украину свои ресурсы здоровья, то про лечение он может забыть. Ему дорога на списание и в яму 2 метра глубиной. И то в яму ещё под вопросом, скорей всего на свалку или в братскую магилу. Фу такими циниками быть», — написал Борачук.

    Сегодня в Сети: Вайнштейн домогался главу Роскино, шутка Путина на «Валдае», медреформы на Украине

    Другие указали на то, что народ не сможет самостоятельно оплачивать лечение, учитывая экономическую ситуацию на Украине.

    «Да не потянет народ стоимость мед.услуг. или вы считаете у всех денег куры не клюют???» — пишет Тамара Антонова.

    Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе рассказала о том, что скандально известный продюсер Харви Вайнштейн домогался ее. Реакция Рунета не заставила себя ждать, некоторые отнеслись к заявлению Мцитуридзе скептически.

    «Глава Роскино заявила о домогательствах со стороны Вайнштейна. Все побежали и я побежал», — написал МинПанд.

    «Вайнштейн домогался главу Роскино. Отэтоповорот», — пишет Скриповская.

    «Глава Роскино заявила о домогательствах со стороны Вайнштейна от Харви то шельмец, на международный уровень вышел», — заметил пользователь с никнеймом это просто хаос.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #украина #соцсети
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