Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» использует химоружие, ВКС РФ уничтожают объекты ИГИЛ

В Избранное

Сирия, 20 октября. Государственный департамент Соединенных Штатов признал, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) использует химическое оружие на территории Сирийской Арабской Республики (САР). За неделю Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили более 1,2 тысячи объектов террористов. Более 92 процентов территории САР освобождено от боевиков незаконных вооруженных формирований. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Использование химоружия

Американское внешнеполитическое ведомство впервые признало, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с «ан-Нусрой», используют химическое оружие в САР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В данной провинции, действует террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с «Джебхат ан-Нусрой»1, которая использует «стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие». Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами «Джебхат ан-Нусры» «химического оружия» в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях», — уточнил Конашенков.

Кроме того, он напомнил, что в настоящий момент в провинции Идлиб известен только один случай использования химического оружия — в Хан-Шейхуне. Однако, отметил Конашенков, Соединенные Штаты упрямо обвинили в этой атаки сирийские войска. «А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из «Джебхат-ан-Нусры» — они называли «умеренной оппозицией», — отметили в министерстве обороны.

Как подчеркивает Минобороны РФ, «все встало на свои места»: на территории Идлиба действует связанная с «аль-Каидой»1 (деятельность организации запрещена в России) террористическая группировка «Джебхат-ан-Нусра», которая не просто обладает, но и применяет химическое оружие против мирного населения.

ВКС РФ в действии

Российские ВКС за неделю совершили более 400 боевых вылетов на территории САР. Было уничтожено свыше 1200 объектов террористов, включая боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). Об это свидетельствуют данные инфографики, которая была опубликована в газете «Красная звезда» (официальный печатный орган министерства обороны РФ).

Кроме того, сообщается, что за минувшую неделю в САР было совершено 180 разведывательных полетов российских беспилотных летательных аппаратов.

Освобождение Сирии

Согласно информации Минобороны РФ, порядка 92,6 процентов САР освобождено от боевиков «Исламского государства».

Кроме того, сообщается, что за прошедшую неделю российские саперы проверили свыше 210 гектаров в районе деблокированного города Дейр-эз-Зор. Были обезврежены свыше 6,8 тысячи взрывоопасных предметов.

1 Организация запрещена на территории РФ.